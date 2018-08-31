Судитимуть киянина, який під час Революції Гідності стріляв по активістах

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт відносно зловмисника, який під час Революції Гідності стріляв по активістах Самооборони.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва 31 серпня.

Там зазначають, що органи прокуратури продовжують роботу щодо розслідування злочинів, вчинених відносно учасників Революції Гідності у листопаді 2013 року – лютому 2014 року.

Наразі до суду скеровано обвинувальний акт відносно киянина, який в ніч на 22 лютого 2014 року на вулиці Ревуцького відкрив стрілянину по активістах Самооборони Дарницкого району та поранив одного з них.

"Підозрюваний, перебуваючи біля одного з житлових будинків разом з невстановленою особою, матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження, побачив трьох громадських активістів, які добровільно патрулювали вулиці для підтримання порядку", – зазначають у прокуратурі.

"Почувши фразу "Слава Україні!" зловмисник дістав з автомобіля предмет, схожий на мисливську рушницю, та здійснив кілька пострілів у бік активістів. Один з добровольців під час стрілянини отримав вогнепальне поранення та був госпіталізований", – описують події правоохоронці.

За результатами розслідування чоловіку, який стріляв в активістів, оголошено підозру за ч. 1 ст. 122 (умисне вчинення середньої тяжкості тілесних ушкоджень, що спричинили тривалий розлад здоров’я) та ч. 4 ст. 296 (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, вчиненого із застосуванням вогнепальної зброї) КК України.

Правоохоронці зазначають, що за вчинене зловмиснику загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.