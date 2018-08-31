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Супрун: МОЗ не рекомендує шкільні лінійки

31 серпня, 2018 - 10:37
Фото Миколи Тимченка, "День"

Міністерство охорони здоров'я України не рекомендує шкільні лінійки.

Про це на своїй сторінці повідомила  виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Шкільні лінійки на 1 вересня - пережиток совєтської традиції, від якого давно час відійти в українських школах. У розвинених країнах немає виснажливого вишиковування, стояння під сонцем або дощем, вислуховування безкінечних напутніх промов, - розповіла очільниця.

Супрун відзначила, що лінійки шкідливі насамперед з медичної точки зору.

Щороку читаємо новини про те, що діти непритомніють на шкільних лінійках. При чому неважливо, чи проводяться вони на вулиці, чи у приміщенні. Адже натовп людей, стояння на одному місці, спека чи задуха погано впливають на здоров’я. У сонячну погоду дитина може отримати тепловий удар чи опік шкіри, знепритомніти, почати блювати, почуватись дезорієнтованою. Так само не додасть здоров’я стояння під дощем, - пояснила вона.

 

За її словами, лінійки краще замінити цікавими, інтерактивними уроками.

Нагадаємо, раніше Супрун розповіла про користь води.

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Джерело: День

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