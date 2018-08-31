Трамп "дуже розчарований" через відмову Ердогана звільнити заарештованого американського пастора

Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже розчарований" через відмову турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана звільнити заарештованого американського пастора Ендрю Брансона. Про це глава Білого дому сказав у інтерв'ю Bloomberg.

"Я дуже розчарований ним (Ердоганом - ред.), але побачимо, що з цього вийде", - сказав Трамп.

Зазначається, що спочатку Трамп відмовлявся коментувати справу пастора Брансона, якого в Туреччині звинувачують у тероризмі, тому що вона для нього має особливо важливе значення.

Як відомо, відносини між Вашингтоном і Анкарою тривалий час були напруженими і загострилися в останній місяць.

Американська сторона наполягає на звільненні Брансона. Вашингтон запровадив санкції проти окремих турецьких чиновників, а президент Трамп особисто заявив про підвищення вдвічі тарифів на алюміній і сталь з Туреччини. Це, у свою чергу, призвело до різкого падіння турецької ліри.

У цьому зв'язку президент Ердоган заявив, що дії США "завдали удару" двостороннім відносинам і досягли тієї точки, коли відновити їх майже неможливо.

Він також закликав турків продавати долари і євро, щоб урятувати національну валюту.

21 серпня турецькі ЗМІ повідомили, що президент Туреччини здійснить візит у США 25 вересня.