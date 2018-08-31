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Трамп пригрозив виходом США із СОТ

31 серпня, 2018 - 09:44
Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп знову пригрозив, що США може вийти зі Світової організації торгівлі (СОТ).

Про це він повідомив в інтерв'ю агентству Bloomberg.

За словами Трампа, це може статися, якщо організація не стане краще ставитися до США.

"Якщо організація не зміниться, я вийду із СОТ", - заявив він.

Трамп звернув увагу на те, що США регулярно програють суперечки у рамках СОТ.

"Лише минулого року ми почали багато вигравати. Знаєте чому? Бо вони знають, що у випадку нашого програшу я покину організацію", – наголосив очільник Білого дому.

Bloomberg також наголошує, що вихід США із СОТ "серйозно підірве багатосторонню торговельну систему, яка сформувалась після Другої світової війни за сприяння США".

Нагадаємо, нещодавно США подали скаргу на РФ у СОТ.

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