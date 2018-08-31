У Черкасах відкрили музей електролічильників (фото)

У Черкасах з'явився музей лічильників електроенергії, в якому представлено 139 експонатів, найстарішому з яких – майже 90 років.

Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Черкасиобленерго".

"Музей лічильників електричної енергії сьогодні відкрили в Черкасах на території ПАТ "Черкасиобленерго". Тут представлені прилади від 1930 року до нинішнього. Всього в колекції 139 лічильників, кожен з яких має свою історію та особливості", - йдеться в публікації.

Крім приладів, у музеї є інтерактивний екран, за допомогою якого можна дізнатися детальний опис кожного експоната, його історію, а також побачити цікаві фотографії, історії з життя та анекдоти про лічильники.

До створення музею, яке тривало впродовж багатьох років, долучилися десятки людей. Лічильники для нього збирали по всій Україні. А в основу експозиції лягла колекція працівника "Черкасиобленерго" Станіслава Пересунька.

Музей працює з 11 до 15 години з понеділка по п'ятницю.