У Києві частково обмежать рух мостом через Русанівську протоку

Комунальна корпорація Київавтодор попередила про обмеження руху мостом Метро через Русанівську протоку у зв’язку з капітальним ремонтом.

Як зазначили в установі, з 7 по 17 вересня планується розпочати підготовчі роботи до ремонту двох смуг руху в напрямку центру міста.

У зв’язку з цим впродовж виконання ремонтних робіт рух транспорту на ділянці мосту Метро через Русанівську протоку буде здійснюватись по зустрічному напрямку в обидві сторони.

У Київавтодорі наголосили, що під час робіт планується посилити прогонові будови мосту, відремонтувати опори, дорожнє покриття, тротуари тощо.