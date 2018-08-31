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У Києві частково обмежать рух мостом через Русанівську протоку

31 серпня, 2018 - 18:30
Фото з відкритих джерел

Комунальна корпорація Київавтодор попередила про обмеження руху мостом Метро через Русанівську протоку у зв’язку з капітальним ремонтом.

Як зазначили в установі, з 7 по 17 вересня планується розпочати підготовчі роботи до ремонту двох смуг руху в напрямку центру міста.

У зв’язку з цим впродовж виконання ремонтних робіт рух транспорту на ділянці мосту Метро через Русанівську протоку буде здійснюватись по зустрічному напрямку в обидві сторони.

У Київавтодорі наголосили, що під час робіт планується  посилити прогонові будови мосту, відремонтувати опори, дорожнє покриття, тротуари тощо.

Джерело: День

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