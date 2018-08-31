У Львові демонструють "Враження" мисткині із Закарпаття Ярослави Катран

Експозицію відкрили учора в арт-просторі «Melanka-Art», що на вул. Лесі Українки, 8. Показ має назву «Враження», представлений пейзажними полотнами, а їх – два десятки. Роботи, за словами їх авторки Ярослави Катран, виконувалися на пленерах у Сваляві, Ужгороді та у Словаччині. І є вираженням емоцій, відчуттів, переживань художниці. Ярослава розповідає, що прагне звернути увагу глядача передусім на те, як важливо вміти бачити прекрасне довкола себе і в буденних речах, а ще – навчитися вловлювати позитив.

Художниці у жовтні виповниться 25 років. Уродженка села Верхній Студений, що у Міжгірському районі Закарпатської області. Мистецького фаху вчилася у в Коледжі мистецтв ім. Адальберта Ерделі, також – у Закарпатському художньому інституті (за спеціальністю «живопис») та Закарпатській академії мистецтв. Член Молодіжного об’єднання Національної спілки художників.

Працює переважно з натурою. Вдосконалює себе в жанрі портрета, натюрморту та пейзажу. Роботи виконує в техніці олійного живопису та графіки, використовуючи олійні фарби, м’які матеріали, акварель, пастель, мастехін. Здебільшого обирає для робіт природні мотиви. Улюбленою вважає тему квітів, тому часто працює у ботанічному саду. Попри дуже молоді роки, вже має персональну виставку – експозицію «Квіткова симфонія» презентувала наприкінці липня у Берегові.

Розповідає, що вона – не єдина мисткиня у своїй родині. Батько займається художньою обробкою дерева. «Замолоду вдавався й до живопису, – говорить Ярослава. – Я за тим захопливим процесом спостерігала і, мабуть, це все ж таки на мене вплинуло. Бо в подальшому бачила себе тільки художницею. І жодного разу про це не пошкодувала».

За зразок для себе бере творчість імпресіоністів Моне і Сорольї. Щодо вітчизняних митців, то, каже, схиляє голову перед майстерністю корифеїв Закарпатської школи, зокрема Ерделі та Бокшая.

«Ярослава Катран на старті індивідуального мистецького шляху має належний багаж професійних навиків, які сьогодні піддаються «атакам» її екзистенції, – зазначив присутній на відкритті експозиції «Враження» історик мистецтва, професор Львівської академії мистецтв Роман Яців. – Так налаштовується важливий процес взаємодії усіх внутрішніх ресурсів молодої авторки з зовнішніми подразниками. Перші кроки у малярстві Ярослави є досить впевненими. Вибір натурного мотиву знаходить ту пластичну манеру, якою вдається передати об’єктивну реальність. Звертає увагу на себе й те, що саме живописне письмо на полотні структурується органічно, «вписуючи» у поверхню важливу духову інформацію. Мисткиня володіє тонким відчуттям кольору, шанобливо ставиться до відтінків. На виставці показано і кілька її спроб абстраговано-асоціативного малярства, яке виходить з того ж внутрішнього (чуттєвого) джерела. Ярослава Катран уже сьогодні самоідентифікує свою емоційну сутність відповідним складом формально-образних засобів, які відкривають перед нею цікаву творчу перспективу».

Оглянути пейзажні полотна Ярослави Катран, поміркувати та, головне, позитивно перейнятися її «Враженнями» встигнуть всі охочі – виставка у галереї «Меланка-арт» триватиме щонайменше два тижні.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.

Фото Романа БАЛУКА.