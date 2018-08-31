У Рівному влаштовують День автентичного костюма

У Рівному вже другий рік поспіль влаштовують День традиційного автентичного костюма. Свято відбудеться цієї неділі, 2 вересня. Відвідувачі зможуть побачити, зокрема, як одягалися жителі тутешніх міст і сіл у 19-20 століттях, які прикраси носили, як виглядали їх головні убори. Крім того, діятимуть оригінальні майстер-класи.

Минулоріч автори задуму говорили, що хочуть розпочати відзначати День традиційного автентичного костюма з Рівного, а згодом запровадити його на всеукраїнському рівні. І цьогоріч до святкування приєднується ще одна область.

Ідея започаткування такого свята належить громадській організації «Центр дослідження і відродження Волині». Уже упродовж майже десяти років тут займаються відновленням зразків старовинного одягу. Так, майстриням, зокрема, вдалося відродити легендарне полотно – серпанок. А ще вони реконструювали декілька десятків костюмів.

Цьогоріч організатори свята обіцяють, що формат дійства, у порівнянні з минулим роком, зміниться.

«Якщо торік ми влаштовували яскраве шоу, то зараз хочемо зануритися в глибину та презентувати, зокрема, елементи костюма, який був притаманний Рівненщині, детальніше розповісти саме про нього, - пояснює керівник ГО «Центр дослідження і відродження Волині» Володимир Дзьобак. – Я пам’ятаю, як під час минулорічного дійства бабуся-відвідувачка хотіла відшукати костюм, який носили на Рівненщині. Натомість вона підходила до зразків одягу, який був притаманний Чернігіщині та іншим областям, і ніяк не могла натрапити на «свій». Зрештою, бабуся сказала, що хоче зрозуміти, де ж костюм її регіону. Власне, тоді й виникла ідея розповісти про це людям, адже тема справді цікава. Саме тому, в рамках цьогорічного дійства в Рівному, ми влаштовуємо серію лекцій на цю тему. Ну й хочемо зосередити увагу на локальному костюмі. А серед запрошених учасників буде відомий колекціонер і знавець волинських дукачів. Крім того, для відвідувачів влаштують майстер-класи з ткацтва, вишивки, а ще охочі зможуть дізнатися, як раніше жінки зав’язували головні убори.

Взагалі наше дійство тримається на 4 основних «китах». По-перше, це етнографічний костюм (який носили селяни у 19-20 столітті), по-друге, міські костюми приблизно цього ж періоду, по-третє, реконструйовані історичні костюми, які побутували на Волині в різний час (відвідувачі дійства зможуть побачити і більше дізнатися про одяг періоду Великого князівства Литовського). Четвертий «кит» - це костюми національних меншин. Щоправда, під час нинішнього дійства вони не будуть представлені, але у подальшому ми плануємо демонструвати і такий одяг.

Цьогорічне свято відбудеться за підтримки міської та обласної влади, Рівненського обласного краєзнавчого музею, компанії «ARTmodels» та Національного центру народної культури «Музей Івана Гончара».

Ну і якщо минулоріч ми стартували в Рівному і мріяли про всю Україну, то зараз до нас приєдналася Львівська область – дійство відбуватиметься і в Стрию. До речі, тамтешні організатори придумали гасло – посилюємо автентичність, зміцнюємо ідентичність».

Тетяна ІЛЬНИЦЬКА, Рівне