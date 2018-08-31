У Росії на оборонному заводі пролунав вибух, є жертви

У російській Нижньогородській обл. у Дзержинську на оборонному заводі ім. Свердлова з виробництва вибухівки та боєприпасів стався вибух, передає "Інтерфакс".

Агентство з посиланням на джерело повідомляє, що загинули три людини, ще три постраждали.

"РІА Новини" з посиланням на джерело повідомляє про загибель двох осіб. За даними агентства, вибух стався в цеху з виробництва вибухової речовини амоналу.

Внаслідок вибуху виникла пожежа на площі близько сотні квадратних метрів, зараз її намагаються локалізувати і загасити.

У свою чергу телеграм-канал Mash повідомляє, що все сталося під час знищення боєприпасів в цеху з утилізації мін. За його даними, три людини загинули, ще чотири людини поранені, а одна зникла безвісти.

Завод ім. Свердлова — один з найбільших в боєприпасній галузі Росії, що випускає широкий спектр промислових вибухових матеріалів, шашок-детонаторів, кумулятивних зарядів для дроблення негабаритів у гірничорудній промисловості, перфораційних зарядів для нафтогазової галузі.