У російській Самарі на підприємстві авіакосмічного комплексу прогримів вибух, загинули 2 людини

У Російській Федерації на підприємстві авіакосмічного комплексу в місті Самара прогримів вибух, серед робітників є жертви. Як повідомляє "Інтерфакс", вибух газоповітряної суміші прогримів на одному з підприємств ПАТ "Кузнєцов", в результаті інциденту загинули двоє робітників.

"Надійшов виклик в один з цехів підприємства. Там четверо робітників проводили чистку резервуара для зберігання рідкого кисню. Під час сухого чищення газоповітряна суміш загорілася і двоє робітників, які перебували всередині резервуара, загинули", - сказало джерело агенції.

Ще двоє робітників, які перебували поза резервуара, від медичної допомоги відмовилися.

ПАТ "Кузнєцов" - машинобудівна компанія і підприємство авіаційного і космічного двигунобудування. Входить до складу російської держкорпорації "Ростех".

31 серпня у РФ на заводі в Нижньогородській області також стався вибух, за попередніми даними, загинули три людини, ще троє постраждали.