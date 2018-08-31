У Штатах оприлюднили розшифровку розмов Клінтона із Єльциним про Путіна

Бібліотека Білла Клінтона оприлюднила більше 1 тисячі документів, пов’язаних з російсько-американськими відносинами в 1990-х роках. Оприлюднений архів включає в себе раніше засекречені стенограми переговорів між Біллом Клінтоном, який займав тоді пост президента США, і його російським колегою Борисом Єльциним. Про це повідомляє УНН з посиланням на матеріали бібліотеки.

Зокрема 8 вересня 1999 року Єльцин розповідає Клінтону про свого наступника Володимира Путіна, йдеться в одній і стенограм.

"Незабаром, в найближчі дні, ви зустрінетеся з Путіним", — сказав Єльцин Клінтону.

"Поки ж я хотів би розповісти вам про нього, щоб ви знали, яка він людина", — продовжив Єльцин. Далі він вказує, що йому знадобилося багато часу, щоб знайти того, хто може стати наступним президентом Росії в 2000 році.

"На жаль, на той момент я не зміг знайти кого-небудь із діючих кандидатів. Нарешті, я натрапив на нього, на Путіна, і вивчив його біографію, його інтереси, його знайомих і т.д. і т.п. Я зрозумів, що він надійна людина, добре розбирається в тому, що знаходиться в його сфері відповідальності. У той же час він грунтовний і сильний, дуже товариська і може легко входити в контакт з потенційними партнерами. Я впевнений, що ви знайдете його висококваліфікованим партнером. Я глибоко переконаний, що його підтримають як кандидата у 2000 році", — сказав Єльцин.

У тій самій розмові Клінтон вказує, що до цього у нього з Путіним були хороші контакти і він з нетерпінням чекає зустрічі з ним.

З іншої стенограми випливає, що в ході розмови, яка відбулася 19 листопада 1999 року, Клінтон знову повертається до теми наступника і питає Єльцина, хто переможе на виборах. "Звичайно, Путін. — відповідає Єльцин. — Він буде наступником. Він демократ і знає Захід", — додав він. "Він дуже розумний", — відповів на це Клінтон.

"Він сильний. У нього є внутрішній стержень. Він сильний внутрішньо. І я зроблю все можливе для його перемоги — законним шляхом, зрозуміло. І він переможе. Ви будете вести справи разом. Він продовжить лінію Єльцина, орієнтовану на демократію і розширення контактів Росії. У нього є енергія і мізки, щоб домогтися успіхів у цьому", — сказав Єльцин в кінці розмови.

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