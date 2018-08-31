У США висунули звинувачення лобісту "Опозиційного блоку"

Американські прокурори пред'явили звинувачення Семюелу Паттену (діловому партнерові колишнього російського консультанта екс-президента України Віктора Януковича Костянтина Килимника) в уникненні реєстрації іноземним агентом для лобіювання інтересів української партії "Опозиційний блок".

Про це пише Reuters, передає ЄП.

Паттена звинуватили у порушенні закону про реєстрацію іноземних агентів (FARA) і прихованому лобіюванню "Опозиційного блоку" між 2014 і 2018 роками.

Костянтин Килимник - обвинувачений спеціальним прокурором США Робертом Мюллером разом з екс-главою передвиборного штабу президента США Полом Манафортом.

Килимник, за словами Мюллера, має зв'язки з російською розвідкою. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні Мюллера про можливу змову між командою Дональда Трампа і Росією, почасти через численні зв'язки Манафорта з росіянами і його роботу з екс-президентом України Віктором Януковичем.