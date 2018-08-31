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У США висунули звинувачення лобісту "Опозиційного блоку"

31 серпня, 2018 - 21:08
Фото Reuters

Американські прокурори пред'явили звинувачення Семюелу Паттену (діловому партнерові колишнього російського консультанта екс-президента України Віктора Януковича Костянтина Килимника) в уникненні реєстрації іноземним агентом для лобіювання інтересів української партії "Опозиційний блок".

Про це пише Reuters, передає ЄП.

Паттена звинуватили у порушенні закону про реєстрацію іноземних агентів (FARA) і прихованому лобіюванню "Опозиційного блоку" між 2014 і 2018 роками.

Костянтин Килимник - обвинувачений спеціальним прокурором США Робертом Мюллером разом з екс-главою передвиборного штабу президента США Полом Манафортом.

Килимник, за словами Мюллера, має зв'язки з російською розвідкою. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні Мюллера про можливу змову між командою Дональда Трампа і Росією, почасти через численні зв'язки Манафорта з росіянами і його роботу з екс-президентом України Віктором Януковичем.

Джерело: Європейська правда

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