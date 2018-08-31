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У Сирії повстанці підірвали два мости перед наступом сил Асада

31 серпня, 2018 - 16:56
Фото Reuters

Сирійські повстанці знищили два мости, що зв'язують підконтрольні їм райони з територією, яку контролюють сили президента Сирії Башара Асада.

Про це повідомляє AP.

За даними спостерігачів Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, повстанці, підтримувані Туреччиною, підірвали мости, які зв'язували повстанські та урядові поселення в долині Аль-Габ на південь від Ідліб.

Вибухи пролунали після того, як повстанці зафіксували рух урядових військ в цьому районі.

Сирія і її союзник Росія попередили про широкомасштабну військову операцію з відновлення урядового контролю над Ідлібом і прилеглими районами, які є останнім оплотом повстанців у Сирії. Наступ в районі, де проживають близько 3 мільйонів сирійців, ймовірно, спровокує серйозну гуманітарну кризу.

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