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У віці 75 років помер один із творців коміксів Marvel Гері Фрідріх

31 серпня, 2018 - 11:54
Фото: Wikimedia Commons

У віці 75 років помер один із творців коміксів Marvel Гері Фрідріх. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

За інформацією видання, автор коміксів помер через ускладнення, пов'язані з хворобою Паркінсона.

Фрідріх прославився серіями коміксів "Син сатани" і "Примарний гонщик". Він почав свою роботу над коміксами на початку 1960-х. Після співпраці з Marvel він також брав участь у роботі над коміксами "Сержант Ф'юрі і його ревуча команда", а також "Монстр Франкенштейна".

Як повідомлялося раніше, помер сценарист коміксів про Бетмена і Супермена Лен Вейн.

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