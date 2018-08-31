У ЄП прокоментували імплементацію асоціації Україна-ЄС

У Європарламенті позитивно оцінюють виконання Україною Угоди про асоціацію, відзначаючи необхідність завершення реформ.

Про це йдеться у проекті відповідної доповіді по Україні, автором якої виступив член комітету у закордонних справах депутат ЄП від Німеччини Міхаель Галер, повідомляє Укрінформ.

«Висновки комітету у закордонних справах створюють позитивну картину імплементації Угоди про асоціацію з Україною, незважаючи на численні недоліки, які українське керівництво все ще має усунути», - заявив Галер.

Зокрема, йдеться у документі, відбулися позитивні процеси у багатьох сферах, включаючи судочинство, децентралізацію, енергетику, у пенсійній системі та освіті.

При цьому у проекті доповіді європарламентарії висловлюють особливе занепокоєння щодо функціонування законодавчих рамок стосовно боротьби з корупцією, завершення реформи з децентралізації, недостатності зусиль у процесах деогалігархізації та приватизації.

У зв'язку з цим у ЄП закликали керівництво України завершити започатковані реформ, а також скасувати електронне декларування для активістів, забезпечити повну незалежність генерального прокурора, створити Вищий антикорупційний суд.

Резолюцію щодо виконання Україною Угоди про асоціацію Європарламент планує проголосувати на пленарному засіданні у восени.