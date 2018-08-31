У Європарламенті наступного тижня обговорять російських "добровольців" в Україні

У Європарламенті наступного тижня обговорять доповідь щодо прав людини та приватних військових і безпекових компаній, де також будуть згадані російські бойовики, які діють в Україні. Автором доповіді є польських депутат від політичної групи Європейських консерваторів та реформістів Карол Карський, повідомляє "Укрінформ".

"Росія з 1992 року активно застосовувала "військових добровольців" у Боснії, Придністров’ї, Нагорному Карабасі, Грузії, у Криму, на Донбасі та у Сирії", - наголошується у документі.

Відтак, заявили у Європарламенті, російське керівництво виступає проти спроб міжнародного урегулювання активності приватних військових компаній.

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