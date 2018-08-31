Убитий ватажок "ДНР" Захарченко, - ЗМІ

Ватажок так званої "ДНР" Олександр Захарченко загинув в результаті вибуху в Донецьку.

Про це повідомили джерела ТАСС і РБК на окупованих територіях України.

За даними джерел, вибух прогримів в донецькому ресторані "Сепар". Незабаром після вибуху на місце прибули численні машини екстрених служб. Захарченко помер у лікарні в результаті отриманих поранень.

Співрозмовник агентства Інтерфакс додав, що під час вибуху отримав поранення "глава мінфіну" посевдореспублікі Олександр Тимофєєв.

На фото - кафе «Сепар», яке належало самому Захарченко. Відзначимо, що там ватажки терористів часто проводили свої наради.