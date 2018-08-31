Філософський склад розуму - це мистецтво переносити нещастя інших.
Діана, принцеса Уельська, британська шляхтянка з родини Спенсер-Черчилль, захисник навколишнього середовища, філантроп, гуманіст

Убитий ватажок "ДНР" Захарченко, - ЗМІ

31 серпня, 2018 - 18:36
Фото Reuters

Ватажок так званої "ДНР" Олександр Захарченко загинув в результаті вибуху в Донецьку.

Про це повідомили джерела ТАСС і РБК на окупованих територіях України.

За даними джерел, вибух прогримів в донецькому ресторані "Сепар". Незабаром після вибуху на місце прибули численні машини екстрених служб. Захарченко помер у лікарні в результаті отриманих поранень. 

Співрозмовник агентства Інтерфакс додав, що під час вибуху отримав поранення "глава мінфіну" посевдореспублікі Олександр Тимофєєв.

На фото - кафе «Сепар», яке належало самому Захарченко. Відзначимо, що там ватажки терористів часто проводили свої наради.

Більше новин

У Європарламенті наступного тижня обговорять російських "добровольців" в Україні
Гаазький суд розгляне питання юрисдикції щодо нафтового спору України з РФ
Окупанти використовують "шкільне" перемир'я для стягування артилерії, — розвідка
США закликали РФ припинити провокації в Азовському морі і Керченській протоці
Першокласники Донеччини будуть навчатися українською мовою
Вирішення конфлікту в Україні є одним з основних пріоритетів ОБСЄ, - глава МЗС Італії

Новини партнерів

Loading...