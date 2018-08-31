Угорщина перейменовує посаду уповноваженого "по Закарпаттю", - Клімкін

Уряд Угорщини почув Україну та погодився змінити назву посади "уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області".

Про це на своїй сторінці у Twitter заявив голова МЗС України Павло Клімкін.

Також він зазначив, що обговорення інших спірних питань триває.

"Почав ранок з розмови з своїм колегою Петером Сіярто. Угорці нас добре почули і змінюють назву свого уповноваженого "по Закарпаттю". А щодо усіх інших питань - продовжуємо конструктивно працювати далі",- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше МЗС зазначило, що Україна може заборонити в'їзд посадовцю, якщо Угорщина не надасть необхідних роз'яснень стосовно нової посади уповноваженого міністра по Закарпаттю.