Українська "Мрія" виконуватиме авіаперевезення для НАТО

Український транспортний літак Ан-225 "Мрія" готується до нового військового замовлення. Про це повідомляє Defense Express.

Найбільший у світі літак вирушив у Великобританію на авіабазу "Брайз-Нортон". Підготовка літака до цього рейсу пройшла в аеропорту в Гостомелі під Києвом.

"Ширина кабіни по підлозі 6,4 метра. У два ряди можна ставити техніку, любу. Тут буде колісна, гусенична техніка яку ми веземо в Сараєво. Це англійські військові, збройні сили, що підтримують миротворчий контингент у Сараєво", – розповідає Михайло Харченко, співробітник державного концерну "Антонов".

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Комерційні рейси "Мрія" здійснює від 2001 року. У середньому 12-15 контрактів з цілого світу на рік. Половина замовлень – від військових, зокрема країн-членів НАТО.

З 2006 року, в рамках програми SALIS, негабаритні стратегічні далекі авіаперевезення забезпечувалися в інтересах майже двох десятків держав-членів НАТО та ЄС. Їх виконувало спільне підприємство Ruslan International, яке включало українські "Авіалінії Антонова" (7 Ан-124 та Ан-225) та російську ВК "Волга-Днепр" (10 Ан-124-100).

Восени 2016 року керівник ДП "Антонов" Олександр Коцюба заявив, що українська компанія вийде з СП з росіянами до кінця року. Після чого, в наступному році, обидві компанії виконували перевезення вантажів по програми SALIS самостійно. А у 2018 році авіакомпанія з РФ відмовилася від участі в тендері на перевезення для НАТО. Тож у концерні "Антонов" очікують, що відтепер українські Ан-124 "Руслан" та Ан-225 "Мрія" Альянс замовлятиме частіше.

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