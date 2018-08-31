Філософський склад розуму - це мистецтво переносити нещастя інших.
Діана, принцеса Уельська, британська шляхтянка з родини Спенсер-Черчилль, захисник навколишнього середовища, філантроп, гуманіст

В Амстердамі на вокзалі невідомий з ножем напав на людей

31 серпня, 2018 - 15:25
Фото AP

В Амстердамі (Нідерланди) на Центральному вокзалі невідомий чоловік з ножем напав на людей, є постраждалі. Про це у п'ятницю, 31 серпня, пише АР.

В результаті нападу три людини отримали ножові поранення і були доставлені в лікарню.

Зазначається, що співробітникам поліції довелося застосувати вогнепальну зброю для нейтралізації нападника. Зловмисник затриманий правоохоронцями, мотиви підозрюваного поки невідомі. На даний момент з'ясовуються подробиці події.

Читайте також - У центрі Парижа невідомий з ножем напав на людей, поліція застрелила зловмисника

 

Джерело: День

Більше новин

США: Через Росію ОБСЄ знову не змогла розширити спостереження на кордоні
Порошенко відвідає США заради прощання з Маккейном
В Аризоні пройшла церемонія прощання з сенатором США Джоном Маккейном
ЄС виділить Грузії 45 млн євро макрофінансової допомоги
Бессарабський ринок в Києві дозволив розраховуватися криптовалютою
Окупанти використовують "шкільне" перемир'я для стягування артилерії, — розвідка

Новини партнерів

Loading...