В Амстердамі на вокзалі невідомий з ножем напав на людей

В Амстердамі (Нідерланди) на Центральному вокзалі невідомий чоловік з ножем напав на людей, є постраждалі. Про це у п'ятницю, 31 серпня, пише АР.

В результаті нападу три людини отримали ножові поранення і були доставлені в лікарню.

Зазначається, що співробітникам поліції довелося застосувати вогнепальну зброю для нейтралізації нападника. Зловмисник затриманий правоохоронцями, мотиви підозрюваного поки невідомі. На даний момент з'ясовуються подробиці події.

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