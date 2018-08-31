В Україні створюють месенджер для військових

Українські розробники створюють спеціальний месенджер для військових. У перспективі — і для цивільних. У проект вклали $0,5 млн.

Творці позиціонують застосунок, як перший захищений український месенджер з особливими корисними функціями для військових. Вони планують передати його для офіційного користування Міністерству оборони України, передає Рубрика.

MilChat спочатку з’явився як частина іншої розробки — програмного комплексу управління вогнем ArtOS, який стоїть на озброєнні у ЗСУ і Національної гвардії. Зараз месенджер пробують виділити в окремий проект. На думку керівника розробки, ніякі сторонні месенджери не можна вважати захищеними. Тим більше, для листувань військових. Тим більше, якщо месенджери фінансуються іншими державами.

Над проектом розробники трудяться вже близько 7 місяців. В основному складі — 8 осіб. Проект MilChat, як і ArtOS — це розробка Noosphere Engineering School з Дніпра.

Для шифрування команда використовує протокол месенджера Signal, який в різних рейтингах вважається одним з найбільш захищених. Історія листування в зашифрованому вигляді лежить локально на пристрої. До прочитання зашифровані повідомлення перебувають на сервері. А після прочитання потрапляють на смартфон, де розшифровуються. З сервера при цьому вони видаляються.

Месенджер вже працює під Android, почалася робота над версією для власників iPhone. Крім фішки, з груповою картою в ньому можна просто листуватися, відправляти файли, створювати групи. Розробники також анонсують канали, як в Telegram. Поки що додаток в активному тестуванні.

Проект повністю фінансується асоціацією Noosphere, заснованої вихідцем з України Максимом Поляковим. Сам розробник від озвучування витрат утримується.