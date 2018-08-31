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В Україні з 1 вересня знизиться вартість квитків на пасажирські потяги

31 серпня, 2018 - 22:07
Фото: uz.gov.ua

В Україні з 1 вересня ціни на залізничні квитки будуть нижчі, ніж у серпні - починає діяти новий коефіцієнт.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Так, з першого дня осені діятиме коефіцієнт 1,02 індексації до тарифів, а наступного місяця коефіцієнт буде ще нижчим - 0,93.

"Наприклад, вартість проїзду 31 серпня за маршрутом Київ – Львів у вагоні купе потяга № 141 коштує 347,92 грн, а на наступну п'ятницю аналогічний квиток коштуватиме 333,92 грн, у вагоні купе потяга № 29 Київ – Ужгород коштує 728,19 грн, а коштуватиме – 696,39 грн", - повідомили в "Укрзалізниці".

Зазначається, що все літо діяв коефіцієнт 1,07.

Нагадаємо, що Омелян обіцяє безкоштовну альтернативу платним автобанам.

Джерело: День

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