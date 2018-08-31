Вчені виявили, що чорні діри можуть "оживляти" мертві зірки

Гравітація чорної діри може оживити термоядерні реакції в мертвій зірці, коли та на невеликій відстані пролітає повз неї.

Дослідження провели астрофізики з Чарлстонского коледжу, коротко про це повідомляє Еспресо з посиланням на Gizmodo.

Зірки, які утворюються в результаті вигоряння всього водню в ядрі червоного гіганта, називають білими карликами. Такий процес вигоряння призводить до припинення енерговиділення в центральних частинах зірки, стиснення і підвищення температури і щільності в її ядрі.

Такі небесні тіла продовжують світитися за рахунок залишкового тепла, проте термоядерні процеси в них припиняються.

На основі моделювання процесу взаємодії білого карлика і чорної діри проміжних мас вчені спробували зрозуміти механізми роботи космічних об'єктів останнього типу, найбільш маловивчених чорних дір.

Дослідники прийшли до висновку, що приливні сили таких об'єктів, що притягають до чорної діри зірки та інші небесні тіла, можуть підвищити температуру і щільність ядра до десятків мільярдів градусів Кельвіна і декількох тонн на кубічний сантиметр. Цього цілком може вистачити для запуску ядерних реакцій всередині "мертвої" зірки.

"Вкрай важливо зрозуміти, як багато чорних дір проміжних мас існує у Всесвіті. Відповідь на це питання допоможе нам розкрити таємниці народження найбільших і найдавніших надмасивних чорних дір. Якщо ми коли-небудь побачимо те, як чорні діри "воскрешають" білі карлики, ми зробимо великий крок до цього", - каже Крістофер Фреджайл, дослідник Чарлстонскього коледжу.

Дослыдження перших епох життя Всесвіту показують, що надмасивні чорні діри масою в кілька мільярдів Сонць існували вже в перших галактиках світобудови, що було б неможливо, якби вони почали рости з "нуля", як вважали вчені раніше.

З цієї причини астрономи досить давно шукають так звані "чорні діри проміжної маси", які могли виникнути в ході прямого колапсу матерії і послужити "зародками" для народження надмасивних дірок.

Сьогодні астрономи знають про існування чотирьох чорних дір такого роду - об'єкт X-2 в галактиці M82, джерело HLX-1 в сузір'ї Фенікса, чорна діра NGC2276-3c в галактиці NGC2276 і об'єкт GCIRS 13E в Чумацькому Шляху.

Багато вчених підозрюють, що ці об'єкти насправді не є чорними дірами, так як їх першовідкривачі поки не можуть точно виміряти їх масу і інші фізичні властивості.