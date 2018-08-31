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Велопробіг Америкою: Українці подолали 10 тисяч км

31 серпня, 2018 - 09:33
Фото facebook.com/ChumakWayAmerica/

У п’ятницю, 31 серпня, у місті Вашингтон в американському штаті Меріленд біля пам’ятника жертвам Голодомору в Україні відбудеться церемонія завершення велопробігу "Чумацький шлях в Америку". Про це повідомляє "Голос Америки".

У рамках велопробігу команда велосипедистів з України подолала 10 тисяч кілометрів вздовж західного узбережжя США через Канаду до східного узбережжя і американської столиці.

Пробіг стартував у місті Лос-Анжелес у Каліфорнії і тривав 100 днів. Українці на своєму шляху перетнули 19 штатів Америки та Канади.

За мету вони поставили зібрати гроші на допомогу постраждалим від війни на Донбасі.

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Джерело: Голос Америки

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