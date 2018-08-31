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В'єтнам висловив співчуття у зв'язку зі смертю Джона Маккейна

31 серпня, 2018 - 09:10
Фото Reuters

Сенатор Джон Маккейн є видатним представником покоління парламентаріїв - ветеранів війни у ​​В'єтнамі, він грав передову роль і вніс великий вклад в зцілення ран війни, нормалізацію і встановлення всебічного партнерства між В'єтнамом і США. Про це пише NhanDan.

Отримавши інформацію про те, що американський сенатор Джон Маккейн помер 25 серпня 2018 року у власному будинку після тривалої хвороби, 27 серпня 2018 року Прем'єр-міністр В'єтнаму Нгуєн Суан Фук і Голова Національних зборів В'єтнаму Нгуєн Тхі Кім Нган направили телеграми співчуття родині сенатора Джона Маккейна і керівникам Сенату США.

У той же день Віце-прем'єр, Міністр закордонних справ В'єтнаму Фам Бінь Мінь направив родині сенатора Джона Маккейна телеграму співчуття і зробив запис у жалобній книзі в Посольстві США в Ханої.

27 серпня 2018 року відповідаючи на запитання кореспондентів про кончину Джона Маккейна, офіційний представник Міністерства закордонних справ В'єтнаму Ле Тхі Тху Ханг заявила:

«Ми висловлюємо найглибші співчуття родині сенатора Джона Маккейна і Конгресу США. Сенатор Джон Маккейн є видатним представником покоління парламентаріїв - ветеранів війни у ​​В'єтнамі, він грав передову роль і вніс великий вклад в зцілення ран війни, нормалізацію і встановлення всебічного партнерства між В'єтнамом і США. Ми поважаємо зусилля сенатора Джона Маккейна з будівництва та розвитку відносин між В'єтнамом і США за останні десятиліття».

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