В'єтнам висловив співчуття у зв'язку зі смертю Джона Маккейна

Сенатор Джон Маккейн є видатним представником покоління парламентаріїв - ветеранів війни у ​​В'єтнамі, він грав передову роль і вніс великий вклад в зцілення ран війни, нормалізацію і встановлення всебічного партнерства між В'єтнамом і США. Про це пише NhanDan.

Отримавши інформацію про те, що американський сенатор Джон Маккейн помер 25 серпня 2018 року у власному будинку після тривалої хвороби, 27 серпня 2018 року Прем'єр-міністр В'єтнаму Нгуєн Суан Фук і Голова Національних зборів В'єтнаму Нгуєн Тхі Кім Нган направили телеграми співчуття родині сенатора Джона Маккейна і керівникам Сенату США.

У той же день Віце-прем'єр, Міністр закордонних справ В'єтнаму Фам Бінь Мінь направив родині сенатора Джона Маккейна телеграму співчуття і зробив запис у жалобній книзі в Посольстві США в Ханої.

27 серпня 2018 року відповідаючи на запитання кореспондентів про кончину Джона Маккейна, офіційний представник Міністерства закордонних справ В'єтнаму Ле Тхі Тху Ханг заявила:

«Ми висловлюємо найглибші співчуття родині сенатора Джона Маккейна і Конгресу США. Сенатор Джон Маккейн є видатним представником покоління парламентаріїв - ветеранів війни у ​​В'єтнамі, він грав передову роль і вніс великий вклад в зцілення ран війни, нормалізацію і встановлення всебічного партнерства між В'єтнамом і США. Ми поважаємо зусилля сенатора Джона Маккейна з будівництва та розвитку відносин між В'єтнамом і США за останні десятиліття».