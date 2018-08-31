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Vodafon посилив захист SIM-карт клієнтів від шахраїв

31 серпня, 2018 - 21:52
Фото Bigmir.net

Vodafone посилив захист клієнтів від посягань шахраїв, зокрема, були розроблені алгоритми додаткової верифікації клієнта, що знижують шанси шахраїв отримати дублікат SIM-карти клієнта.

Про це йдеться в прес-релізі Vodafone, що є в розпорядженні Укрінформу.

"Заміна SIM-карти внаслідок її пошкодження, втрати телефону або необхідності заміни на карту з підтримкою 4G є однією з найчастіших причин звернення клієнтів до оператора. Для того, щоб убезпечити своїх клієнтів від дій шахраїв, Vodafone постійно актуалізує власні алгоритми верифікації клієнтів при заміні SIM-карти", - йдеться у повідомленні.

Оператор взаємодіє з банками для впровадження рішення, яке допоможе банківським клієнтам проходити верифікацію, що не грунтується виключно на номері телефону. Важливою складовою захисту залишається поінформованість та пильність самих користувачів мобільного зв'язку.

Vodafone пропонує прості правила, які допоможуть уникнути неприємностей: не передавати - нікому й ніколи - свої персональні дані: секретні коди, які ви отримуєте в SMS, паролі, кодові слова, тощо.

 
    
Джерело:  Укрінформ
          
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