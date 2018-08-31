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Вирішення конфлікту в Україні є одним з основних пріоритетів ОБСЄ, - глава МЗС Італії

31 серпня, 2018 - 09:34
Фото з архіву "Дня"

Вирішення збройного конфлікту в Україні є одним з основних пріоритетів ОБСЄ. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Енцо Моаверо-Міланезі на засіданні Постійної ради організації у четвер, 30 серпня.

"Пошук сталого вирішення кризи в Україні і навколо неї - один з основних пріоритетів італійського головування в ОБСЄ", - сказав дипломат.

За його словами, "сторони повинні взяти на себе відповідальність на основі повної поваги припинення вогню і відновлення політичного (переговорного) процесу в рамках Тристоронньої контактної групи і нормандського формату".

Також глава МЗС Італії заявив про прогрес у переговорах між Азербайджаном і Вірменією щодо Нагірного Карабаху, а також про "покращення ситуації у Придністров'ї".

Нагадаємо, головування в ОБСЄ перейшло до Італії з початку 2018 року.

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