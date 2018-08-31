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ЄС скасує переведення годинників на зимовий та літній час, - Юнкер

31 серпня, 2018 - 12:38
Фото picture-alliance / dpa

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що ЄС планує скасувати переведення годинників на літній і зимовий час. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Рішення буде прийнято після того, як більшість опитаних громадян ЄС заявили, що переведення годинників слід скасувати.

Понад 80% респондентів підтримали скасування переведення годинників на літній і зимовий час. У найбільшому онлайн-опитуванні в історії ЄС взяли участь близько 4,6 мільйона осіб.

Юнкер сказав, що він буде наполягати на скасуванні переходу на літній/зимовий час і що Єврокомісія "прийме рішення з цього питання сьогодні".

"Ми провели опитування, мільйони відповіли і вірять, що в майбутньому літній час має бути цілий рік, і це станеться. Люди цього хочуть, ми це зробимо", - сказав Юнкер.

Втім, втілити це рішення в життя швидко не вдасться. Європейській комісії необхідно буде узгодити це рішення, і висунути проект документа про скасування літнього часу. Європарламент і 28 держав-членів блоку також повинні затвердити документ.

Літній час у його сьогоднішньому вигляді було введено в Німеччині в 1980 році. Інші європейські країни запровадили цю норму з метою економії енергії навіть раніше. З 2002 зміна часу була врегульована нормами ЄС.

Щороку держави-члени ЄС переводять стрілки годинника в останню неділю березня і в останню неділю жовтня.

В лютому у Європейському парламенті закликали переглянути процедуру зміни часу, заявивши, що вона може мати "негативні наслідки на здоров’я людини". Багато громадян ЄС скаржаться на те, що через переведення стрілок годинника у них порушений біоритм, виникають труднощі зі сном, роздратування і знижується концентрація.

Джерело: Deutsche-Welle

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