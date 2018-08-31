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ЄС виділить Грузії 45 млн євро макрофінансової допомоги

31 серпня, 2018 - 14:55
Фото Reuters

Європейська комісія підписала Меморандум про взаєморозуміння з Грузією про виділення макрофінансової допомоги на суму 45 млн євро.

Про це повідомили у п’ятницю у Європейській комісії, передає ЄП.

Кошти спрямовані на допомогу Грузії покрити частину її фінансових потреб і підтримати економічні реформи.

До 10 млн євро будуть надані у вигляді грантів, ще 35 млн євро – у вигляді середньострокових кредитів, наданих на сприятливих умовах.

Умови виділення допомоги ґрунтуються на урядовій програмі реформ і відповідають порядку денному реформ, визначеному Угодою про асоціацію з ЄС, зазначають у Єврокомісії.

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