Євстратій Зоря: Візит глави РПЦ до Вселенського патріарха закінчився безрезультатно

Візит московського патріарха Кирила до Вселенського патріарха Варфоломія з метою запобігти наданню Україні Томосу закінчився для РПЦ безрезультатно.

Про це у Facebook написав архієпископ Чернігівський і Ніжинський, прес-секретар Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря.

“Обізнані з "внутрішньою кухнею" МП спостерігачі очікують, що провальні за підсумками переговори у Стамбулі можуть привести до кадрових рішень - патріарх (Кирил — ред.) спробує перекласти свою відповідальність на тих, хто безпосередньо займався "українським питанням" протягом попередніх років”, - зазначив Зоря.

Також, згідно з інсайдерською інформацією архієпископа, московський патріарх пропонував провести міжнародну конференцію з питання української автокефалії, де б сторони виклали свої аргументи та історичні документи. “Цю пропозицію можна взяти на озброєння - ПІСЛЯ проголошення Томосу провести таку конференцію, щоб спонукати МП визнати автокефалію”, - сказав прес-секретар УПЦ КП.

Він зазначив, що грекомовне видання Оrthodoxia.info, яке підтримує позицію Вселенського патріарха, повідомило, що Вселенський патріарх поінформував російського патріарха про те, що рішення про проголошення Української автокефальної церкви прийняте.

За словами Зорі, "заголовок новини можна перекласти як "Жереб (гральні кості) кинуто! Україна отримує автокефалію".

"Вселенський патріарх роз'яснив російській делегації, що рішення було прийнято, і що вже ведуться відповідні процеси", - відзначив єпископ.