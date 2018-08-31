Юнкер пригрозив США зустрічним запровадженням мита на імпорт авто

Юнкер заявив, що Брюссель не дозволить США визначати торговельну політику.

Про це розповів глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, передає Reuters.

Європейський союз здійснить відповідні заходи в разі введення США мит на імпорт автомобілів з країн ЄС.

Зокрема, Юнкер зазначив, що сподівається на дотримання президентом США Дональдом Трампом липневих угод, згідно з якими Вашингтон утримається від мит на імпорт автомобілів. Відзначимо, напередодні Трамп відмовився від пропозиції ЄС про усунення тарифів на автомобілі та заявив, що в торгівлі Європа майже так само погана, як і Китай.

У той же час Юнкер підкреслив, що Євросоюз зробить відповідні заходи, якщо США порушать угоду.

"Тоді ми теж введемо мито на імпорт авто", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше США та ЄС оголосили про перемир'я у торговій війні.