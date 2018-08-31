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За добу на Донбасі окупанти 12 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ

31 серпня, 2018 - 08:45
Фото Reuters

Упродовж минулої доби, 30 серпня, окупанти 12 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, противник при цьому не застосовувалось. Про це повідомляє прес-центр ООС.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Луганське, Майорське, Шуми, Піски, Павлопіль, Лебединське та Водяне", - зазначається у повідомленні.

Противник помітно зменшив кількість обстрілів, хоча й не припинив їх на час "шкільного" перемир'я повністю.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються взятих на себе зобов'язань щодо припинення вогню.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено.

Від початку поточної доби противник один раз обстріляв позиції наших військ у районі населеного пункту Гнутове з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед наших оборонців немає.

Джерело: День

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