Археологи віднайшли у Львові мур резиденції князя Лева

Сьогодні, 31 жовтня, археологи Науково-дослідного центру «Рятівна археологічна служба» у Львові віднайшли частину муру унікальної львівської пам’ятки - Низького замку. Розкопки проводять на території ринку «Вернісаж».

Низький замок свого часу був резиденцією князя Лева і датується XV-XVI століттям. Віднайдений мур скоріш за все був частиною замкового комплексу і був зведений під час однієї із перебудов замку.

«На території Низького замку, нині це площа під львівським ринком «Вернісаж», археологічні роботи проводяться вперше. І це вперше нам вдалось локалізувати і побачити мур замкового комплексу. Ми припускаємо, що це може бути частина стіни внутрішньої забудови подвір’я. Наразі складно сказати, до якої саме будівлі її можна прив’язати. Для цього потрібно дослідити більшу площу», - розповів співробітник Науково-дослідного центру «Рятівна археологічна служба» ІА НАН України Микола Шніцар.

Розкопки на території ринку «Вернісаж», що перед львівським театром імені Марії Заньковецької, археологи розпочали минулого тижня. Їх метою є археологічні дослідження Низького замку, адже він не належить до числа добре досліджених об'єктів.

Найдавніші відомості про історію замку знайшли у праці львівського історика XVII ст., бургомістра Бартоломея Зиморовича. Перший князь, що обрав Львів за свою столицю - Лев Данилович, проживши зиму на Високому замку "серед лютого завивання невщухаючого вітру", переніс свій двір до збудованого ним Низького замку у долині Полтви. Ці події у своїй хроніці Зиморович датує 1270-ми роками.

Найдавніша документальна згадка про замок датується 1292 р.

Невідомо, наскільки знищений був замок у пожежі 1381 р., але найнищівніша для Львова пожежа з 1527 р. обійшла його. Проте у 1565 р. замок вигорів настільки, що залишились лише обпалені вогнем мури. У 1570-х роках замок перебудували у ренесансово-маньєристичному стилі.

У такому вигляді замок перебував до кінця XVIII ст. На початку ХІХ ст. його розібрали для влаштування торгової площі.

Павло Паламарчук, Львів