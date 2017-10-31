Аваков наказав відкликати сили МВС з-під ВРУ

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дав наказ про відкликання сил МВС з-під Верховної Ради. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Витрачати державні ресурси і охороняти далі цей мотлох під Радою - більше не маємо наміру. Дав команду зняти сили МВС з охорони периметра "массового протесту в 30 осіб", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 жовтня учасники акції під Верховною Радою дали президенту Петру Порошенку 5 днів на виконання їхніх вимог.

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