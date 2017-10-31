Авіакомпанія Qatar Airways подвоїть частоту польотів до Києва вже у грудні, - Омелян

З 14 грудня авіакомпанія Qatar Airways буде частіше здійснювати польоти за маршрутом Доха-Київ-Доха. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці в Facebook.

Кількість рейсів в тиждень зросте з 7 до 14.

Ранковий рейс відправлятиметься з Дохи о 06:40, в Борисполі буде приземлятися об 11:50. З київського аеропорту літак Qatar Airways злітатиме о 12:50 і буде сідати в Досі о 19:15. Розклад вечірнього рейсу виглядає так: виліт з Дохи — 16:05, посадка в Борисполі — 21:15; виліт зворотного рейсу з Києва в Доху — 22:40 посадка в Досі — 5:10, повідомляє The Village.

До 14 грудня рейси Qatar Airways, як і раніше, будуть виконуватися в першій половині дня по середах, п'ятницях і неділях, а по понеділках, вівторках, четвергах і суботах — після обіду.