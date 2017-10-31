Авіакомпанія з Фінляндії буде зважувати пасажирів

Фінська авіакомпанія Finnair буде зважувати пасажирів, щоб отримати більш точні дані про завантаженість літака. Так фіни хочуть зробити перельоти безпечнішими, повідомляє Metropolitan.fi.

Провідний фінський перевізник хоче оцінити загальну вагу завантаженості транспорту, щоб згодом оптимізувати її.

Перше зважування відбудеться вже на початку листопада 2017 року. Перевізники хочуть зібрати дані про 100-150 пасажирів та їх багаж. Finnair запевняє, що зважування буде добровільним і про вагу знатиме лише пасажир, а інформацію вноситимуть у базу анонімно.

Зважувати пасажирів авіакомпанія хоче через те, що загальні дані, які пропонує Європейське агентство авіаційної безпеки, менші за середню вагу фінів. До того ж, літаками Finnair користуються й інші національності. Наприклад, вага азіатів менша за вагу фінів.

Крім того, пасажири приносять на борт покупки з duty free - магазинів, які можуть важити кілька кілограмів, і в зимовий час куртки та інший одяг додають значної ваги.

Нагадаємо, влітку 2018 року авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" відкриє прямий авіарейс за маршрутом Київ–Торонто.