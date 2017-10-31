Держприкордонслужба планує збільшити кількість підрозділів уздовж держкордону, - Цигикал

Очільник Держприкордонслужби Петро Цигикал заявив, що наразі триває робота по збільшенню щільності кордону. У планах ДПСУ є збільшення кількості підрозділів уздовж державного кордону, передає прес-служба МВС.

"Наразі ми маємо один прикордонний підрозділ на 80-100 км кордону. Але іноземний досвід підказує, щоб забезпечити надійну охорону рубежів держави, необхідно мати такі підрозділи кожні 20 км. На самому кордоні мають з’явитися модульні містечка, між якими будуть зведені спостережні вежі", - сказав Цигикал.

Крім того, ДПСУ запровадить інститут прикордонних дільничних для роботи з місцевим населенням і попередження контрабанди.

"Завдання прикордонних дільничних - робота в селищних радах та з місцевим населенням, проведення профілактичної роботи з попередження контрабанди та інших злочинів на кордоні", - додав Цигикал.