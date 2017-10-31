Для громадян Росії необхідно ввести біометричний візовий режим, - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає за необхідне ввести додатковий контроль за пересуванням громадян Російської Федерації українською територією, аж до введення біометричного візового режиму з Росією.

"Водночас маємо розуміти, що додатковий контроль за пересуванням російських громадян і за всім, що тут роблять російські спецслужби, нам вкрай потрібен, на це і спрямовано те, що буде введено з 1 січня", - сказав він на брифінгу у вівторок у Києві.

Зокрема, нагадав глава МЗС, з 1 січня 2018 року запроваджується зняття з іноземців, що у в'їжджають до України, біометричних даних і подання попередньої заявки на в'їзд до країни.

Клімкін заявив, що вважає візовий режим, у разі його введення з Росією, недостатнім заходом. Водночас, він наголосив на необхідності введення одночасно з візовим режимом пропуску до країн громадян РФ, які мають біометричний паспорт.

"Далі нам потрібно буде робити біометричний візовий режим, оскільки звичайний візовий режим не працює тощо. Ми маємо контролювати кожен крок, який робиться з метою дестабілізувати ситуацію в Україні," - наголосив глава українського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив зі спеціальним представником держдепу США з питань України Куртом Волкером місію ООН на Донбасі.