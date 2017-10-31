Джемілєв: Сенцов - перший кандидат на звільнення з російського полону

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв вважає, що першим серед кандидатів на звільнення з російського полону є політв'язень Олег Сенцов.

Про це повідомляє "Крим.Реаліі".

"Ми через день після цього (звільнення Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова - ред.) у МЗС обговорювали питання звільнення всіх і говорили про пріоритети. Хтось говорив, що потрібно звертати увагу на стан здоров'я, якщо хтось хворий - у першу чергу для них. А я вважаю, повинен бути інший критерій - найбільш мужніх, які відстоювали інтереси свого народу, інтереси України, інтереси Криму. В цьому плані перший на черзі має стояти Олег Сенцов", - повідомив Джемілєв.

За його словами, на зустрічі президента Туреччини Реджепа Ердогана з Чийгозом і Умеровим, Чийгоз відразу попросив Ердогана, щоб він доклав зусиль до звільнення Сенцова і він кивнув головою, сказав: «Я зрозумів, буду мати на увазі».

Нагадаємо, кінорежисера і письменника Олега Сенцова разом з Олександром Кольченком затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за обвинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва політв'язні свою провину не визнали. Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка у список політв'язнів. Нині Сенцов знаходиться у виправній колонії № 8 («Білий ведмідь») у місті Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу. За інформацією адвоката, це кінцева точка етапування Сенцова.