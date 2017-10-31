Forbes знову назвав Майкла Джексона найбагатшим з покійних зірок

Forbes знову назвав співака Майкла Джексона найбільш високооплачуваною покійною зіркою 2017 року. Список опубліковано на сайті журналу.

Зазначимо, що Джексон очолює рейтинг п'ятий рік поспіль. За минулі 12 місяців його дохід оцінюють у 75 млн дол.

На другій сходинці – гравець у гольф Арнольд Палмер (40 млн дол.).

Третя позиція рейтингу належить художнику-карикатуристу Чарльзу Шульцу (38 млн дол.).

Далі йдуть музиканти Елвіс Преслі (35 млн дол.), Боб Марлі (23 млн дол.), Том Петті (20 млн дол.) і Прінс (18 млн дол.).

Замикають десятку письменник і мультиплікатор Теодор Зойс Гайзель, більш відомий як Доктор Сьюз (16 млн дол.), учасник групи The Beatles Джон Леннон (12 млн дол.) і вчений Альберт Ейнштейн (10 млн дол.).

Нагадаємо, Джоан Роулінг очолила рейтинг Forbes найбагатших знаменитостей.