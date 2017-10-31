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Голова Держприкордонслужби анонсував новий підрозділ

31 жовтня, 2017 - 20:20
Фото Reuters

Глава Державної прикордонної служби України Петро Цигикал розповів про роботу очолюваного ним відомства для створення розвідувальних загонів.

Згідно з повідомленням прес-служби ДПСУ, прикордонники мають намір розширити свої повноваження і спільно зі Службою безпеки сформувати вертикаль контррозвідувальних загонів відомств.

"Відповідно до закону, наші підрозділи внутрішньої безпеки мають такі повноваження", - пояснив Цигикал.

Також зараз в ДПСУ вивчають можливості, щоб надати службі функції досудового слідства за окремими статтями Кримінального кодексу.

Джерело: День
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