Голова Держприкордонслужби анонсував новий підрозділ

Глава Державної прикордонної служби України Петро Цигикал розповів про роботу очолюваного ним відомства для створення розвідувальних загонів.

Згідно з повідомленням прес-служби ДПСУ, прикордонники мають намір розширити свої повноваження і спільно зі Службою безпеки сформувати вертикаль контррозвідувальних загонів відомств.

"Відповідно до закону, наші підрозділи внутрішньої безпеки мають такі повноваження", - пояснив Цигикал.

Також зараз в ДПСУ вивчають можливості, щоб надати службі функції досудового слідства за окремими статтями Кримінального кодексу.