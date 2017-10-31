Хірурги з Індії витягли більше 600 цвяхів з шлунку пацієнта

Індійські хірурги зуміли витягти більше 600 цвяхів з шлунку пацієнта, який страждає психічним розладом. Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на сайт телеканалу NDTV.

Унікальна операція була проведена медиками одного з медичних коледжів в Калькутті.

За словами хірурга Сіддхартхи Бисваса (Siddhartha Biswas), шлунок пацієнта був роздутий і набитий цвяхами завдовжки близько 2 см кожен, тому лікарям довелося діяти з особливою обережністю. Для вилучення гострих предметів вони використовували магніт. Операція тривала майже добу.

"Він розумово нестабільний і має звичку ковтати всякі речі. Але ми й уявити не могли, що в його животі виявиться стільки цвяхів", - сказав журналістам родич пацієнта.

Хворий почав скаржитися на сильні болі в животі минулого місяця, його доставили в лікарню, де УЗД-дослідження показало, що шлунок повний гострих предметів. Після цього лікарі почали готувати до операції. Вона пройшла успішно, пацієнт стабільний, зазначає телеканал.

Нагадаємо, Індія запустила новий торговий шлях до Афганістану, який не має виходу до моря, через іранський морський порт в Чехбехарі, в обхід свого давнього суперника – Пакистану.