Конституційний суд Іспанії анулював оголошення незалежності Каталонії

Конституційний суд Іспанії призупинив в якості запобіжного заходу одностороннє оголошення незалежності Каталонії, повідомляє Il Pais.

Сьогодні закінчився триденний строк, який був даний судом владі Каталонії на призупинення рішення про незалежність. Однак з введенням статті 155 Конституції Іспанії, відставкою регіонального уряду і розпуск місцевого парламенту воно не було оформлено законодавчо.

Паралельно Верховний суд Іспанії розглядає позов до колишнього голови Женералитета Карлеса Пучдемона. Він, як і колишні члени уряду Каталонії, звинувачують у сепаратизмі, підбурювання до заколоту і розтраті.

Як відомо, 1 жовтня в Каталонії відбувся референдум про незалежність. Згідно з результатами, за незалежність проголосували 90,18% при явці в 43%. Уряд Іспанії не визнав де-факто оголошення Каталонією незалежності, вимагаючи від влади автономії чітко висловитися щодо незалежності регіону.

27 жовтня уряд Каталонії проголосував за проголошення незалежності від Іспанії.

У той же час Сенат Іспанії проголосував за введення в дію ст. 155 Конституції країни, згідно з якою призупиняється самоврядування в Каталонії. У той же день прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой розпустив парламент Каталонії і оголосив нові вибори. Після повідомлення в офіційній газеті іспанського уряду управління в Каталонії перейшло до уряду в Мадриді. Зокрема, віце-прем'єра іспанського уряду Сорайя Саенц де Сантамарія призначили тимчасовим главою уряду Каталонії замість усунутого з посади Карлеса Пучдемона.

Після цього колишній голова Каталонії Карлес Пучдемон виїхав у Бельгію разом з п'ятьма членами свого уряду.

Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр Бельгії не схвалює візиту відстороненого Мадридом глави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона до Брюсселя.