Лідер проекту TTYME Станіслав Веречук презентує свій перший сингл

У світ виходить перший сингл "Час" (Time) з майбутнього першого альбому TTYME. "Легка, наповнена щирими емоціями і барабанним гуркотом композиція не залишить байдужим нікого, змусивши замислитися про цінності кожної миті життя. Прем'єра пісні Станіслава Веречука, фронтмена, а також автора музики і текстів всіх пісень проекту ТТYME, перш за все для тих, хто не боїться бути щасливими і йти за своєю мрією", - повідомляє його прес-служба.

В альбом увійдуть ще 12 пісень, які за тематикою і музичним матеріалом повністю відрізняються від попередніх композицій Станіслава, реалізованих ним у більш ранніх проектах.

«Моя попередня кар'єра адвоката неодноразово доводила мені, що найбільш важливі й необхідні речі для людини треба говорити максимально просто, оскільки кожна складна фраза або хитромудрий оборот знецінюють важливість і у співрозмовника з'являється відчуження перед чимось незнайомим і незрозумілим. У моїх піснях кожен зможе почути щось важливе саме для нього. Сказане просто, про пережите без драми, від щирого серця», - розповідає фронтмен проекту ТТYME Станіслав Веречук.

Захоплення музикою супроводжувало Станіслава все свідоме життя. Як і у кожного, в 13 років у Станіслава була романтична мрія підкорити сцену разом зі своїм бендом, але реалії районного промислового міста не сприяли втіленню бажаного, грошей ледь вистачало на найнеобхідніше, а про електрогітару залишалося тільки мріяти.

«Все моє життя і професія навчили не зраджувати своїй мрії, нерідко я бачив людей, які за свої переконання сміливо йшли на ризики, і одного разу я теж вирішив шукати і знайти свій шлях. Ніколи не залишав музику, навіть у студентські роки, як би не було важко, говорив собі - уяви, без музики було б ще важче», - коментує Станіслав.

У кожного свій шлях до професії, у Станіслава сцені передувала юридична освіта, яку він отримав в одному з кращих професійних вишів України. Але навіть там не відмовлявся від мрії про творчість. На третьому курсі Харківської юридичної академії познайомився з гітаристом групи «Океан Ельзи» Денисом Дудком, зустрівшись із ним випадково в Харківській консерваторії. Денис дав всього кілька занять Станіславу, але це був божевільний імпульс і натхнення для майбутнього автора. Також Стас трохи навчався в бас-гітариста SunSay Романа Кучеренка. «Коли бачиш, як створюється нове, те, що не схоже на мейнстрим, спочатку чуєш нову мелодію, а потім взнаєшся її всюди, це як вірус свободи - далі неможливо створювати щось тільки в рамках одного жанру. Так народжуються пісні, власне, як і саме життя, виткані з різних стилів і емоцій, мабуть, це і є мій авторський почерк - органічно поєднувати протилежності», - визначає Стас.

Уже зовсім скоро ви зможете побачити кліп на пісню "Час".

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