Морські піхотинці США почали друкувати на 3D-принтері вибухові матеріали

Науковці військової сфери у США навчилися друкувати вибухівку на 3D-принтері. Морські піхотинці запевняють, що технологія перебуває на стадії випробувань, проте більшість уже здійснених спроб виробництва вибухівки виявилися успішними. Про це повідомили в Пентагоні, передає 3ders.

Керівник групи "Утилізація вибухових пристроїв для морських піхотинців" сержант Джаред Грін пояснив, що однією з головних переваг технології є швидкість виробництва. Так, матеріали для випробувань надрукували менше ніж за добу.

Ідея 3D-друку вибухівки полягає в тому, щоб виробляти невеликі безпечні контейнери, що перетворюються на боєприпаси після додавання детонаторів. До цього надруковані матеріали самі по собі не є вибухонебезпечними.

"Це надає можливість спроектувати і надрукувати те, що ви не можете купити, чого навіть не існує. Морпіх із гарною уявою може створити це, роздрукувати й отримати менше ніж за 24 години", - розповів сержант Грін.

Таким чином, американські військові зможуть створювати боєприпаси просто під час бойових дій.

Морські піхотинці США також проводять велику компанію з 3D-друку. В планах не лише створення вибухівки, але і друк дронів. У перспективі військові планують возити з собою цілі 3D-фабрики з виробництва обладнання, що дозволить виготовляти все необхідне на місці.

Раніше військові інженери США провели успішні польові випробування 40-мм гранатомета RAMBO, надрукованого на 3D-принтері. На відміну від інших моделей, він роздрукований на принтері майже повністю, за винятком пружин і болтів. Також у США надрукували прототип підводного човна.