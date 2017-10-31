МЗС радить українцям утриматися від поїздок до Єгипту

Міністерство закордонних справ України радить нашим співгромадянам утриматися від поїздок до Єгипту протягом дії в державі надзвичайного стану, запровадженого у зв'язку зі складною безпековою ситуацією.

Про це повідомив у Twitter Департамент консульської служби МЗС.

"Безпекова ситуація в Єгипті залишається складною. Рекомендації громадянам України - актуальні", - йдеться у повідомленні.

У МЗС нагадали, що парламент Арабської Республіки Єгипет у жовтні ухвалив рішення щодо чергового продовження в Єгипті на три місяці надзвичайного стану. У цьому зв'язку в зовнішньополітичному відомстві наполегливо рекомендують громадянам України переглянути власні плани щодо відвідування Єгипту протягом дії в державі надзвичайного стану та, якщо це можливо, утриматися без нагальної необхідності від поїздок до цієї держави, у т.ч. з туристичною метою.

Як зазначили в МЗС, згадані застереження викликані істотною активізацією на території Єгипту радикальних терористичних угруповань, включаючи “ІДІЛ”, які дедалі частіше спрямовують терористичні акти проти цивільних громадян з огляду на їхню релігійну приналежність.

Тим громадянам, які вже перебувають у Єгипті, рекомендовано зважити на наявні ризики подальшого перебування на території цієї держави та неухильно дотримуватись таких порад:

– категорично не рекомендується здійснювати поїздки і перебувати на півночі та в центральній частині Синайського півострова, а також у пустельних районах на захід від долини ріки Ніл;

– виявляти пильність при відвідуванні північного узбережжя Єгипту, столиці країни та дельти ріки Ніл, туристичних місць у її долині, узбережжя Червоного моря (курорти міст Хургада, Ель-Гуна, Сафага, Затоки Макаді та Затоки Сома), а також південної частини Синайського півострова (курорти міст Шарм-ель-Шейх, Дахаб, Таба).

У разі перебування в курортних місцях Єгипту у МЗС наполегливо порекомендували виявляти підвищену увагу та обережність, утримуватися від виїзду за межі місць організованого відпочинку, які знаходяться під охороною і наглядом сил безпеки. У випадку нагальної необхідності виїзду за межі місць організованого відпочинку, громадянам слід повідомляти про це адміністрації готелю, рідним або представникам туроператора.

Особливо обачними рекомендується бути під час святкування в Єгипті релігійних, у тому числі християнських, свят та по можливості утримуватися від відвідування релігійних святинь.

У разі різкого загострення ситуації, необхідно неухильно виконувати вказівки посадових осіб, відповідальних за безпеку у місці проживання. Громадянам рекомендується зберігати у доступних місцях паспортні документи, кошти і речі, що знадобляться у випадку термінового залишення місця проживання.

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації, виникнення загрози життю та здоров’ю під час перебування на території Єгипту, рекомендуємо громадянам України невідкладно звертатися до Посольства України в Єгипті за номером телефону: +201000039648, e-mail: emb_eg@mfa.gov.ua або на «гарячу лінію» МЗС: +38 044 238 16 57, адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.