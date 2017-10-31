На Чернігівщині на виборах у ОТГ переміг чинний сільський голова, якого спіймали на хабарі

На Чернігівщині на виборах у Новобасанській ОТГ, що відбулися 29 жовтня, переміг чинний сільський голова Володимир Левченко, якого за кілька днів до виборів затримали за хабар.

Як повідомила під час прес-конференції у Чернігові координатор громадянської мережі ОПОРА Наталія Висіканець, Левченка обрано Новобасанським сільським головою об'єднаної територіальної громади. За нього проголосували 1114 виборців із 2178 учасників голосування (51%). Новобасанська громада об'єднала чотири сільради, всього – шість населених пунктів, передає УНІАН.

Зазначається, що це черговий випадок в області, коли керівником громади стає людина, яку підозрюють в отриманні хабара. У квітні у Менській ОТГ переміг Геннадій Примаков, розгляд судової справи якого триває до цього часу.

Як відомо, 24 жовтня слідчими Головного управління Національної поліції в області спільно з працівниками Управління захисту економіки в області було затримано Новобасанського сільського голову за отримання неправомірної вигоди.

У ході досудового розслідування встановлено, що керівник органу місцевого самоврядування одержав від директора сільськогосподарського підприємства 60 тис. грн неправомірної вигоди за сприяння у прийнятті рішення про продаж приміщення та виділення земельної ділянки для здійснення підприємницької діяльності.

25 жовтня сільському голові повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Триває слідство.