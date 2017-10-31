На Донеччині терористи планували підірвати об'єкт критичної інфраструктури, - СБУ

Працівники СБУ затримали особу, яка в Донецькій області планувала підірвати об'єкт критичної інфраструктури.

Про це на брифінгу розповів глава Служби безпеки України Василь Грицак, передає Еспресо.TV.

"Прямо в ці хвилини йде документування ще одного злочину і затримана особа, яка в Донецькій області з майже кілограмом вибухівки планувала підірвати об'єкт критичної інфраструктури. Ми завтра дамо цю інформацію. Тобто, зараз документуються два таких злочини (перший — розкриття вбивства полковника СБУ у Маріуполі, - Ред.) На жаль, ми не можемо поставити це на конвеєр. Це дуже непросто", - сказав Грицак.

За його словами, зараз у зоні АТО перебувають близько 900 співробітників Служби безпеки України.