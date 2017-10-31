На Київському водосховищі виявили дві авіабомби, - ДСНС

На Київському водосховищі виявили дві авіаційні бомби, вирішено підривати їх на місці. Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, яка відбулася 29 жовтня, було затверджено план знешкодження двох авіабомб, що були виявлені на Київському водосховищі напередодні.

"Під час обстеження небезпечних знахідок піротехнічною службою 1-го Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України було встановлено, що їхній стан не дозволяє транспортування на полігон. Тому було прийняте рішення про підрив їх на місці", – йдеться в повідомленні.