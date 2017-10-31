На сайті КМДА з’явилася петиція щодо присвоєння скверу біля Посольства РФ імені Окуєвої

На сайті КМДА з’явилася електронна петиція з пропозицією присвоїти ім’я загиблої Аміни Окуєвої скверу біля Посольства РФ у Києві.

"Скверу у Солом’янському районі біля Посольства Російської Федерації на перетині Повітрофлотського проспекту і вулиць Сурикова та Богданівської присвоїти ім’я загиблої від рук російських диверсантів 30 жовтня 2017 року Героя України Окуєвої Аміни Вікторівни", - зазначив автор петиції Домашевський Олег.

Петиція набрала 137 голосів із 10 тис. потрібних. Збір голосів триватиме ще 89 днів.

Нагадаємо, 30 жовтня зупинилося серце патріота України Аміни Окуєвої. Її автомобіль був обстріляний з кущів на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської Області.